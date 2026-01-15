北市南門市場「9折買菜金」秒殺 士東市場23日開搶

台北市南門市場年菜採購月昨開跑，副市長林奕華出席活動，呼籲大家搭捷運帶購物袋來南門市場採購。（記者孫唯容攝）

南門年菜採購月開跑 44美食店家參與 買券還可抽紅包 士東9折券限量2千組

台北市以庶民美食、精緻年菜聞名的南門市場，年菜採購月昨開跑，限量二四〇〇份的「九折買菜金」優惠券幾乎秒殺，一次出手一萬元搶下多組的丁小姐說，南門市場可以「ALL IN ONE」買齊所需年菜，九折優惠很划算，還可以抽獎。南門市場名店自治會會長王銓國說，從生鮮組合到熟食點心，還有許多名攤推年節禮盒跟優惠，可以滿足各種採買需求。士東市場也將在廿三、廿四日推出春節「九折券」，限量兩千組，預料也將引起搶購。

南門市場年菜採購月共有四十四間傳統美食參與，「九折買菜金」是以四百五十元先換購五百元的實體券，每組五百元，限量二四〇〇組；住市場旁邊的楊先生得知活動後，昨天一口氣買了六千元，丁小姐則買了一萬元。丁小姐說，南門市場可以「ALL IN ONE」買齊所需年菜，每年都要來花二到三萬元，九折買菜金很划算，消費滿兩千元還可以獲得抽紅包機會。

名攤推優惠吸客 年前暫不漲價

王銓國表示，不少攤商推出多款年節禮盒，甚至提供客製化服務，從生鮮組合到熟食點心，滿足不同家庭的採買需求，也搭配各式優惠吸引買氣；逸湘齋推出年菜套餐九五折，還有限定的砂鍋魚頭；獲得傳統市場節「天下第一攤」東方小食組金賞的南園食品店，推出具新年特色的「五福芋泥粽」，全店消費滿六百元，再增送福氣年糕；合興糕糰店單筆消費滿一千元，即贈馬年饅頭一顆。今年原物料成本增加不少，攤商都盡量維持去年價格，年前暫不會漲價。

士東9折券買1萬 送500元提貨券

士東市場也將在廿三、廿四日推出九折券活動，士東市場自治會會長何慶豐表示，九折券採現金購買，使用至今年三月卅一日止，每張面額二百元，最低購買一組為二千元，最多購買十組，滿一萬將贈送五百元的百貨部提貨券，限量兩千組，預料會引起搶購，可刺激買氣。

過年不可或缺的乾貨，台北迪化商圈發展促進會總幹事陳仕哲指出，買氣逐漸攀升，目前年貨大街上魷魚、香菇的售價持平；干貝部分，因日本產地價格上漲卅％、越南產地價格上漲五到十％，售價較往年高，鮑魚罐頭則是下跌，跌幅為一到兩成。

