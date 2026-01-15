為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣立高中國中小 下學年起營養午餐免費

    2026/01/15 05:30 記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導
    下學年度起，嘉義縣實施所屬縣立高中及國中小學生營養午餐免費政策。（嘉義縣府提供）

    嘉市府︰已編列經費擴大補助 是否免費待適當時機再研議

    免費營養午餐全國僅剩少數縣市仍自費，嘉義縣、市也名列其中。嘉縣府昨宣布，自下學年度今年九月起，全面實施所屬縣立高中及國中小學生營養午餐免費政策，預估每年將增加三億兩千多萬元經常性支出。嘉市府則表示，已編列經費擴大營養午餐相關補助，是否全面免費，待適當時機再行研議。

    嘉縣2.6萬人受惠 每年新增3.2億支出

    縣府指出，免費營養午餐政策實施對象涵蓋嘉縣所屬縣立高中及國中小學生，預估受惠人數約兩萬六千人，以每人每餐補助六十二元、每年供餐兩百天來計算，每年將新增約三億二二四〇萬元的經常性支出。

    這筆支出對縣府財政而言，並不輕鬆，但在各縣市社會福利逐步邁向營養午餐全面免費的趨勢下，縣府選擇透過內部財務調度及克服困難來推動政策，不希望讓嘉縣在孩子的基本照顧上與其他縣市差距過大。

    縣長翁章梁說，嘉縣並非自主財源豐沛的縣市，長期以來財政條件相對吃緊，近年又面臨中央補助比例調降，地方自籌款負擔明顯加重。為籌措今年九月至十二月約一．六一億元的午餐經費，已請縣府各局處共體時艱，透過撙節各項開支，挹注相關經費，務求讓免費營養午餐政策政策如期上路。

    嘉市府︰1.38億補助食材及行政經費

    市府教育處表示，全市國中小的自建營養午餐廚房，領先全國設置食育組長執行營養午餐與食農教育；另注重營養午餐品質，系統性提前部署，由市府補助吸收每餐食材費調高的差額，且延續每週兩次「班班有鮮奶」政策，另有「三章一Q」食材獎勵每餐十元。

    市府教育處說，今年已編列包括營養飽育六千萬元、食材補助兩千七百萬元、三章一Q五千一百萬元等，共計一．三八億元預算，用於補助公立國中小午餐食材及行政經費；加上向家長收取的午餐費，國中每餐卅八元、國小每餐卅五元，皆全數用於食材採購，目前每餐費用國中達到七十五元、國小則為七十元。

