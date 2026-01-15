雲林茂谷柑減產 天冷轉色甜度高

近來冷氣團助攻，加速茂谷柑轉色。（記者黃淑莉攝）

雲林縣、嘉義縣種植的茂谷柑進入採收期，雲林果農表示，受到去年七、八月颱風及豪雨影響，今年雲林產量減少一成多，且裝禮盒規格廿五以上的大果量減少，不過近來冷氣團助攻，加速茂谷柑轉色，顏色橙紅十分喜氣且甜度高風味佳，年節送禮自用都很適合。

雲林茂谷柑種植面積約三七五公頃，其中斗六市有一〇五公頃，果農朱清輝表示，去年七、八月颱風及連續豪雨，部分果園泡水，果樹根系受損，結果後有落果情況，預估今年產量較去年減少一成多，且果實以規格廿三左右中果居多。

斗六茂谷柑節24、25日舉辦

雲林縣府農業處長魏勝德指出，中秋節後雨量少，甜度高、品質佳，加上採收前冷度夠，果皮轉色明顯，橙紅色送禮自用都很喜氣。

斗六市公所今年結合在地優質果農推出優惠專案，方便消費訂購，並將於本月廿四、廿五日在斗六膨鼠森林公園舉辦斗六茂谷柑節暨年貨市集，歡迎民眾踴躍前往選購。

茂谷柑皮薄 碳酸鈣粉防曬

茂谷柑皮薄怕烈日曬，果農會噴灑俗稱石灰粉的碳酸鈣粉為茂谷柑防曬，整座果園一片雪白，宛如「雪景」。果農說，採收後會使用洗果機清洗，再依果實大小分選，消費者購買時已是清洗過、表皮黃橙光滑，石灰粉安全無虞，且不影響風味。

