台南甜點節150攤 相約週六日

台南甜點節週六揭幕，為期兩天，精選國內知名品牌店家共襄盛舉。（大東橋商圈提供）

去年湧入十三萬人次的台南甜點節，本週六又將於永康區全糖登場，以「氣味漫遊」為活動主題，邀請各知名品店家共襄盛舉，還有優質的在地農特產展售，豐富呈現，合計超過一百五十攤，規模是歷屆之最，豐富呈現，要讓大家吃、喝、玩、樂，歡喜迎新春。

甜點節由大東橋商圈觀光發展協會、思味市集、市府觀旅局、市立圖書館，以及永康區公所等單位合作籌辦，上屆因人潮不斷湧至，現場一度塞爆，也讓今年的活動備受矚目。

活動邁入第六屆，今年一樣在市圖永康新總館旁封街舉行，週六揭幕，為期兩天，最具人氣的甜點市集，精選北、中、南的品牌店家，包含手作烘焙、蛋糕、麵包、布丁、餅乾、麻糬、豆塔、肉桂、脆腰果、草莓大福等，還有系列的茶、咖啡等飲料，多達一百廿攤。

另外，還有結合在地優質農會、農場、農家、農園與農民的好康市集，規劃約卅攤，展售當季蔬果與台南特產，品項多樣，讓民眾可以先採辦年貨，歡喜迎新春。

大東橋商圈觀光發展協會理事長顏子喬說，開幕將邀請食尚玩家與各地自媒體創作者到場報導，向全台灣甜點控分享活動店家精選產品，還有系列的聯名行銷，今年現場更打造「帶得走的森林」公益植栽，開放民眾認購帶回，讓綠意延伸至居家生活，金額的廿％將捐贈「喜憨兒社會福利基金會」，親子攜手送愛，讓活動更有意義。

