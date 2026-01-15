佳里水綠心川廊 將改善人行環境

嘉南大圳蕭壠分線貫穿台南佳里市區，約六百公尺長的水圳沿線人行步道環境將進行改善。（記者楊金城攝）

嘉南大圳蕭壠分線貫穿台南佳里市區，約六百公尺長的水圳沿線人行步道環境將進行改善，佳里區水綠心川廊計畫初估經費要七千萬元，目前台南市都市發展局已展開規劃設計作業，爭取中央明年補助施作。

黑板樹竄根 設施老舊路不平

蕭壠分線由農水署嘉南管理處管轄，現有沿線人行步道屬公所，因水圳沿線行道樹像黑板樹的竄根問題嚴重，使得人行路面不平，曾有民眾因此跌倒，向佳里公所要求國賠。李姓區民說，蕭壠分線沿線休閒設施老舊、不足，人行步道有高低落差，對民眾遊憩品質並不友善，佳里區人口數有五萬八千多人，蕭壠分線貫穿市區，沿線休憩環境早就該改善。

規劃設計 爭取明年補助施作

台南市都發局推動城鎮風貌與生活環境提升，提報「佳里區水綠心川廊計畫」獲內政部國土管理署核定「城鎮風貌競爭型補助」規劃設計費三二二萬元，目前已正式啟動規劃設計作業，希望將水圳沿線人行環境、水圳步道與公共空間優化，提升居民日常通行與休憩品質。

南市都發局地景規劃工程科指出，佳里區水綠心川廊計畫以「改善日常生活環境」為出發點，整合蕭壠分線以及公園道，第一期工程將優先擇定進入佳里區具備門戶意象的佳里區公所前水圳區段辦理，改善範圍以水圳沿線及其周邊公共空間為主，包含水圳步道自中山路往西至公園路間、公園道自安北路往南至忠孝路間，總長度約六百公尺、改善面積約一．三公頃。

地景規劃工程科科長郭百修說，改善工程包括生長不佳的行道樹更新、公園與學校周邊空間銜接優化，以及水圳步道、人行道、現有跨圳涼亭與人行橋梁的無障礙改善，讓各年齡層居民都能安全、舒適使用，提升佳里市區遊憩機能。

