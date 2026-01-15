竹市樹林頭夜市月底熄燈 攤商憂「難過年」

新竹市樹林頭夜市重啟兩年多，傳月底將熄燈，新竹人嘆又少一個夜市可逛了。（擷取自網路社群貼文）

影響數百家生計 市府表示國防部將地售中華郵政 停業後拆除設備

新竹市樹林頭夜市先前因疫情及轉做疫苗施打站停業，市長高虹安上任後，二〇二三年底風光重新啟用，結果開放兩年多，竟傳出本月底熄燈，讓新竹人感嘆又少一個夜市可逛。除市民嘆少一個夜市可逛，攤商也大罵選在農曆過年前停業，讓數百家攤商生計受影響，市府無配套措施，讓攤商「難過年」。市府表示，由於夜市用地屬國防部所有，近期國防部轉售給中華郵政單位，月底停業後會拆除相關設備，二月初交還給地主。

請繼續往下閱讀...

附近民眾：回家不用再塞車

有網友在臉書各大社群貼文，稱樹林頭夜市即將在月底熄燈停業，因停車場土地被收回及轉售，以後沒夜市可逛了。貼文一出引來市民留言說，樹林頭夜市好不容易重啟兩年多，如今又熄燈，真是命運多舛的夜市。附近民眾則歡呼，不用每週三及週五聽到吵雜的夜市聲及各種油煙味飄散了，最重要的是回家的路不用再塞車了。

市府產發處表示，因土地權屬變動及使用目的調整，原夜市場地及附設停車空間無法繼續提供使用，已通知委外經營廠商辦理契約終止及場地返還作業。並評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，延續夜市經營與在地攤商發展機會。

市民嘆逛街溜小孩地方變少

樹林頭夜市是北區居民每週三及週五晚上可放鬆的場域，過去與南區的後站夜市相呼應，也是高虹安上任後，由市府主導恢復的兩大夜市，如今樹林頭夜市熄燈，後站夜市人潮不多，市民感嘆平日晚上能逛街溜小孩的地方又變少了。

樹林頭夜市攤商也感嘆因夜市地點是國有地轉作停車場，得冒隨時被停掉風險，此次市府要求在農曆過年前熄燈停業，讓攤商措手不及，很多攤商想利用農曆過年衝一波業績，感嘆夜市生意不好做，如今又要熄燈，已是「難過年」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法