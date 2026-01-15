桃市新建平鎮國小 10月底前動工

桃園市政府規劃在平鎮區南京路旁的三．二公頃文小用地新建平鎮國小，教育局委由新建工程處代辦統包工程，去年十二月底決標，第一期工程總經費約十五億元，將建置廿四班，興建教室、行動辦公室、部分專科教室、圖書館、視聽教室、操場、非營利幼兒園、公托中心等，得標廠商著手建築設計，再經都市設計審議、建照申請等，預計今年十月底前動工，工期約三年，一一八學年度起招生，紓解平鎮南勢地區人口激增的學童就學壓力。

民進黨市議員王珮毓昨天表示，南勢地區包括平南、金星、平安、南勢共四個里，人口已突破三萬兩千人，因南勢國小已採總量管制，近十年來，每年都有超過一百位無法入學的新生，市內的多個行政區都有同名國小如「中壢國小」、「桃園國小」，平鎮卻沒有「平鎮國小」，考量地方需求，確實有新建必要。

鄉親希望市府新建平鎮國小時，能同時滿足地方的停車需求，對此，教育局官員回應，經市府交通局評估認為當地環境尚足以供應周邊居民停車需求，停車場建設未納入第一期建校工程，將待南勢重劃區開發後，視實際需求於第二期工程增建卅六班時，同步評估設置地下停車場與活動中心的可行性。

