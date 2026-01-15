桃園肺癌篩檢 50到65歲補助2000元

全國唯一的電腦斷層（CT）行動車，去年十一月起開始巡迴服務，目前完成十六場次。（桃園市衛生局提供）

放寬肺結核、乳癌限制條件 績優醫事、護理人員全額補助

桃園市推動擴大肺癌篩檢將滿三年，完成五萬七九三五人次篩檢，揪出三五〇確診個案，其中九成是早期個案，市府今年元旦起再擴大篩檢對象，除放寬曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二等親婦女的限制條件，更納入市境八處發電廠、焚化爐周邊高風險區域四十歲以上市民，及績優醫事人員與護理人員，並提供五十到六十五歲市民部分補助，鼓勵更多人主動檢查顧健康。

請繼續往下閱讀...

全國唯一CT車 規劃服務200場

市長張善政昨說，今年市府設定的篩檢目標是二萬八千人，除既有醫療院所，全國唯一的電腦斷層（CT）行動車將成為重要支援，讓服務走進社區及偏鄉，去年十一月起，CT行動車已深入復興區、觀音區等地社區，讓長者、偏鄉居民免於舟車勞頓，完成十六場次，今年規劃至少兩百場CT行動車篩檢服務。

市府跨局處合作防治肺癌，經濟發展局協助四十三處工業區動員勞工參與篩檢，累計服務約兩萬人，勞動局針對重金屬、粉塵等有害職場環境進行監控，環保局則負責監測工業區排放及宮廟、餐廳油煙防制，從源頭降低罹病風險。

有條件納發電廠、焚化爐周邊居民

市府衛生局官員說明，擴大肺癌篩檢對象為設籍桃園市、四十歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空污及油煙」等四大類危險因子的市民，元旦起延續過去四處電廠及焚化爐周邊下風處一公里篩檢對象，新增八處電場及焚化爐周邊下風處一公里四十歲以上市民，取消曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二等親婦女的十年內限制。

推動篩檢3年 揪出350確診個案

另外，桃市績優醫事、護理人員納入全額補助篩檢對象，鼓勵留任服務，預估補助一五〇〇人，同時新增五十到六十五歲市民部分補助二千元，還須自付一八〇〇元，預估補助四千人，這兩項預計二月初開放申請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法