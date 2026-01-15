為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    苗市全民運動館羽球場 春節前試營運

    2026/01/15 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    苗栗市全民運動館，市公所委外由World Gym營運，引發收費會過高質疑，市公所切割出館舍北邊綜合羽球場由公所自營，規劃農曆年前試營運收費，採預約登記制，尖峰時間每小時二百八十元，離峰二百元。

    苗栗市代表會昨召開臨時會，公所提案全民運動館羽球場自營，所需預算三百四十一萬餘元墊付案，獲審查通過。墊付款包括人力、水電及行政費用，初步規劃週二至週日開放，四面球場採預約登記，費率尖峰每小時二百八十元、離峰二百元。

    市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人表示，回應民意希望不用加入World Gym會員，也可以顧及市民運動需求，故切割出羽球館，由公所自營。

    公所表示，私人羽球場收費約一小時四百五十元，全民運動館羽球場相對便宜，目標在農曆年前試營運，並蒐集相關回饋意見，滾動式檢討。至於World Gym經營部分，議約已達成共識，預計廿一日簽約，再對外公布費率及啟用時間等細節。

    苗栗市全民運動館，由教育部補助一億元、苗栗縣政府補助二千萬元及公所自籌五千二百萬元興建，去年九月竣工，十一月取得使用執照。

