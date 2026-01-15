苗栗建國慈輝分校 助孩子走回正軌

苗栗建國國中慈輝分校要接住在原生家庭或主流教育體系中，受挫的學生。（建國國中慈輝分校提供）

記者蔡政珉／專題報導

苗栗縣建國國中慈輝分校，連續四年獲教育部「中途輟學學生預防及復學輔導工作績優單位」。在這所學校，老師們關注的不是成績，而是一顆顆在原生家庭或主流教育體系中受挫的心靈。

陪伴受挫青春 重拾學習信心

校長方麗萍說，近兩年出現令人憂心的趨勢，愈來愈多學生在國小六年級後，未經一般國中階段，便「無縫銜接」進入慈輝分校就讀七年級，顯示家庭功能失能或學習動機崩解的情況，可能正提早發生，值得持續觀察與關注。

慈輝分校現有四十四名學生，逼近六十人的最大容納量，方麗萍強調，這已不只是單純的教育問題，而是迫切的社會議題。學生多來自單親、失親、隔代教養且經濟弱勢的家庭，慈輝分校成為他們在教育體系中的最後防線，協助孩子回歸正軌是首要任務。

統籌分校事務、曾獲師鐸獎的主任劉秀慧表示，慈輝分校自二〇〇五年開始招收學生，首批僅九人，隨著社會變遷與教育觀念轉變，近年學生人數逐漸增加。她認為，新生增加與社會結構改變，以及國小端對中介教育認知提升有關。

營造家庭氛圍、找回歸屬感

劉秀慧指出，分校學生多受原生家庭影響，學習動機低落，長期缺乏教育刺激，在原校因無法跟上以考試成績為主的學習步調，逐漸喪失自信。一般學校教師需同時照顧多元背景學生，難以深入陪伴，而正值青春期的孩子心中苦悶無處訴說，更提高中輟風險。

她也提到，缺乏歸屬感的孩子，容易轉而與校外人士建立連結，形成惡性循環。慈輝分校透過營造如家庭般的氛圍、強化技藝課程，協助學生重拾學習信心與歸屬感，成為孩子的靠山；即使需要一年甚至兩年，才能讓孩子感受到學習的快樂，這份陪伴依然至關重要。

