彰市花海8公頃 週六拔蘿蔔玩闖關

彰化市打造浪漫花田。（記者湯世名攝）

彰化市公所延續每年備受歡迎的春季花海活動，今年以「浪漫相遇」為主題，再次攜手在地農友，在稻作收割後的彰草路一二三巷旁（彰草路與金馬路交叉路口農田），精心種植大片波斯菊、百日草與向日葵，打造超過八公頃、繽紛多彩的浪漫花田，賞花期延續到二月上旬，市長林世賢邀請民眾走進花海，在冬日的暖陽中與幸福相遇。

林世賢表示，花海活動不僅可以使市民親近土地，也能讓更多大小朋友走進田間，感受農村獨特魅力，今年市公所將於十七日在花海入口處舉辦「Bloom彰化—浪漫相遇」活動，規劃多元展演與體驗內容，下午三點將開放最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」，還有美麗的特色藝術裝置，陪伴大家度過浪漫假日時光。

活動當天除了有絕美花海可盡情拍照、打卡，還安排一系列趣味與體驗兼具的節目，包括幼童律動演出、植栽與親子DIY、親子闖關樂與毛孩闖關、狂犬病預防注射，此外，今年更特別於花田中擺設大型稻草捲，讓民眾擁抱稻香，現場同時設有花田美食市集、在地農特產展售，以及咖啡、蜂蜜水等限量免費品嚐。

彰化市打造繽紛多彩的浪漫花田，花海農田內小朋友愉快地享受「騎馬樂」。（記者湯世名攝）

