為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰市花海8公頃 週六拔蘿蔔玩闖關

    2026/01/15 05:30 記者湯世名／彰化報導
    彰化市打造浪漫花田。（記者湯世名攝）

    彰化市打造浪漫花田。（記者湯世名攝）

    彰化市公所延續每年備受歡迎的春季花海活動，今年以「浪漫相遇」為主題，再次攜手在地農友，在稻作收割後的彰草路一二三巷旁（彰草路與金馬路交叉路口農田），精心種植大片波斯菊、百日草與向日葵，打造超過八公頃、繽紛多彩的浪漫花田，賞花期延續到二月上旬，市長林世賢邀請民眾走進花海，在冬日的暖陽中與幸福相遇。

    林世賢表示，花海活動不僅可以使市民親近土地，也能讓更多大小朋友走進田間，感受農村獨特魅力，今年市公所將於十七日在花海入口處舉辦「Bloom彰化—浪漫相遇」活動，規劃多元展演與體驗內容，下午三點將開放最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」，還有美麗的特色藝術裝置，陪伴大家度過浪漫假日時光。

    活動當天除了有絕美花海可盡情拍照、打卡，還安排一系列趣味與體驗兼具的節目，包括幼童律動演出、植栽與親子DIY、親子闖關樂與毛孩闖關、狂犬病預防注射，此外，今年更特別於花田中擺設大型稻草捲，讓民眾擁抱稻香，現場同時設有花田美食市集、在地農特產展售，以及咖啡、蜂蜜水等限量免費品嚐。

    彰化市打造繽紛多彩的浪漫花田，花海農田內小朋友愉快地享受「騎馬樂」。（記者湯世名攝）

    彰化市打造繽紛多彩的浪漫花田，花海農田內小朋友愉快地享受「騎馬樂」。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播