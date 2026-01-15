（南投）草屯年貨大街搶手 百攤380人登記

草屯年貨大街已受理登記，下週抽籤，中籤率不到1/3。（資料照，記者陳鳳麗攝）

有數十年歷史的草屯年貨大街，今年有三百八十多人登記搶一百個攤位，公所下週公開抽籤決定，中籤率不到三分之一，鎮長簡賜勝去年曾研議年貨大街延長至大成街，但經討論決定維持原地點，惟將增加春節年貨攤位，讓民眾走一趟就能採購年貨。

下週抽籤 中籤率不到3成

全縣最具特色、歷史最悠久的草屯年貨大街，由草屯鎮公所規劃設置，地點皆在市區最精華地段，即從草屯鎮太平路、碧山路口到虎山路、碧山路口的路段，從二月九日到十五日小年夜封街設攤。

草屯鎮公所今年比去年多擠出四個攤位，共有一百個攤位，因想前來擺攤的鎮民很多，加上租金便宜七天只要五千六百元，上週有三百八十多人登記，公所將於廿二日公開抽籤決定。

去年遭民眾質疑春節年貨攤位太少，且有用明火的小吃攤位與賣鞭炮的攤位相鄰，感覺非常危險，公所今年從善如流，增加春節年貨攤位數，也會將飲食小吃區與春節年貨或服飾等區域區隔開來。

草屯鎮公所也表示，設置年貨大街的市區碧山路段，正好緊鄰草屯公有市場大樓，公所已收回公有市場廣場用地進行整修，預定年貨大街開幕儀式會在廣場舉行，未來該廣場也可讓來逛年貨大街的民眾歇腳休息。

