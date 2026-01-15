霧峰、大里人口減 議員憂發展停滯

台中霧峰人口連續八年下滑，市議員李天生希望市府重視，妥善規劃讓霧峰帶來改變。（記者陳建志攝）

台中市設籍人口逐年成長，目前已達二八六萬人，不過大里、霧峰區人口卻連續多年下滑，其中霧峰更是連續八年人口減少，共減少二九二二人，都會區的大里也是接連三年遞減，地方憂心將被隔鄰的太平超車，民進黨市議員李天生昨天要求市府重視，儘速推動相關都市計畫和產業園區，避免城鄉差距日益擴大。

霧峰8年少近3千人

市議員李天生指出，霧峰區二〇一八年人口數六五六一九人，此後逐年遞減，至二〇二五年人口數共六二六九七人，八年來共減少二九二二人，而且沒有止滑的跡象，地方抱怨霧峰淪為偏鄉。

大里快被太平「超車」

至於原本屬都會區，人口居全市第三大的大里，人口在二〇二三年為廿一萬二五一一人，此後接連三年下滑，三年來共減少一四一六人，地方抱怨，大里原本發展快速，不過近年發展停滯榮景不再，反觀隔鄰太平區去年人口突破廿萬，且持續上升，大家擔心未來大里將會被太平超車。

地方盼推擴大都計

李天生感慨，大里屬於都會區，近年卻出現發展停滯，地方都希望儘速推動大里擴大都市計畫、夏田及塗城產業園區，提供轉變契機；至於霧峰因都市計畫面積不大，近年又缺乏大型建設，無法帶動地方發展，連續八年人口滑落，問題嚴重，期望早日完成國土計畫「鄉村地區整體規劃案」，設法鬆綁，並妥善規劃推動，讓霧峰帶來改變。

市府︰持續都計通檢

市府都市發展局說明，大里與霧峰均是台中市重要的交通與產業節點，於國土計畫中更定位為「轉運產創策略區」，市府將持續透過都市計畫通盤檢討、新訂擴大都市計畫推動等方式，強化既有都市機能，提升產業競爭力與整體都市品質。

