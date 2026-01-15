風災滑落 汐止康寧街邊坡復建完工

汐止區康寧街邊坡滑落，影響上方住戶安全，目前已完成復建工程。（記者盧賢秀攝）

去年十月風神颱風外圍環流帶來強降雨，造成新北市汐止區康寧街邊坡滑落、伯爵街十四巷道路塌陷，影響交通與住戶安全，目前兩處災後復建工程都已提前完工，市長侯友宜昨前往視察，感謝施工人員辛勞。

侯友宜表示，汐止早期許多建築物蓋在山坡地，每次下大雨他壓力就很大，風神颱風環流造成災害相當嚴重，尤其伯爵山莊首當其衝，康寧街是新北往返基隆的交通要道，車水馬龍，施工團隊克服地質與天候條件，不間斷推進工程，終於在農曆年前提前完工，感謝所有工程人員的辛苦付出。

工務局長馮兆麟指出，康寧街邊坡崩塌長約廿七公尺、高約廿二公尺，養護工程處採自鑽式岩栓搭配掛網方式加固，設置二三八支岩栓，並噴漿保護坡面，道路旁增設二公尺高擋土牆，防止土石滑落。

伯爵街14巷道路 修復完工

針對伯爵街十四巷道路下陷，水利局在河道內搭設施工架，工程難度極高，施工期間還遇到兩個颱風及豪大雨侵襲，水利局在路面與河道下方分別設置鋼軌樁，施作擋土牆及鋼板護欄，並增設陰井收集雨水，提升整體防災效能。

