    亞洲輝椋鳥獲救 鳥會：外來種不應野放

    2026/01/15 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市動保防疫處日前救治並野放一隻亞洲輝椋鳥，此事引發鳥友議論。（新北動保處提供）

    「亞洲輝椋鳥」早年以寵物鳥身份進口，如今已是強勢外來種，威脅台灣原生鳥類生態。新北市動物保護防疫處日前獲報一件亞洲輝椋鳥受困案，救治後野放，引發鳥友議論。福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷質疑，此物種屬於應編列經費移除的外來種，野放恐誤導大眾；動保處回應，亞洲輝椋鳥並非中央公告管制、移除或禁止野放對象，處置符合規定。

    「這種鳥即便是鳥會都不救，就算鳥在手裡也不野放」。黃蜀婷說，亞洲輝椋鳥會把綠繡眼、麻雀、白頭翁等幼鳥拖出來吃掉，是強勢外來種，且據統計，十年來亞洲輝椋鳥數量成長四十四倍，如拾獲應以適當方式移除，如安樂死或不救援，民眾若有飼養意願應籠養。

    動保處回應，此案按標準作業流程，由專業人員評估後確認個體健康狀況良好，具備野外生存能力，且尚未列屬中央公告管制、移除或禁止野放對象；外來物種是否列入管理或移除名單，須由中央統一規範，動保處將兼顧動物福利、公共利益及生態保育，參考專業團體及民間意見。

    此外，三峽區介壽路日前發生公車深夜輾斃遊蕩犬隻事件，動保處表示，駕駛未停車查看或通報，涉嫌違反動保法，已函請三峽警分局移送地檢署偵辦。

