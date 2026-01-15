小年夜、除夕 新北加班收運垃圾

新北市環保局提醒民眾清運廢棄大型家具時，請務必遵守與清潔隊約定的時間、放置地點。 （環保局提供）

農曆春節將至，新北市環境保護局公布過年期間的垃圾收運，二月十五日（日）小年夜加班收運，十六日（一）除夕當天自上午提前收運至晚間六點，十七日（二）初一至十九日（四）初三期間停止收運，廿日（五）初四恢復正常收運。

初一至初三停收 設70處定點收運站

環保局表示，若二月十六日晚間至十九日停收期間，民眾仍有倒垃圾需求，將在全市設置七十處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢。

此外，民眾如有清運廢棄大型家具需求，可撥打電話：〇八〇〇〇一〇八五七或各區清潔隊預約專線，二月六日前預約登記，將安排年前清運；二月七日至十六日登記，僅受理預約年後的清運。若家中整理出不需使用但外觀良好且功能正常的茶几、櫃子、床組、餐桌椅、書桌椅、電扇或腳踏車等家具或家電，可提供環保局「幸福小站」，媒合給需要的弱勢家庭。

環保局提醒，交付垃圾應依規定區分「一般垃圾」、「廚餘」和「資源回收物」等三類，廚餘或資源回收物勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車，尤其危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，以免車斗內的密閉空間經機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸，引發安全疑慮。

行動電源應單獨交付資源回收車，奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混入水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，務必等餘燼熄滅，並混合水後再交付垃圾車，避免引起火災。

