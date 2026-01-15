唾液快篩 新北1天取締20件毒駕

正值春節前、尾牙餐敘高峰期，新北市長侯友宜要求警方加派人力，取締酒駕和毒駕。（市警局提供）

如開著一輛殺人工具滿街跑 侯友宜要求動員更多警力加強取締

毒駕肇事案件層出不窮，成為馬路上的「不定時炸彈」。根據統計，新北市去年十一月廿日起實施毒品唾液快篩以來，短短四十二天就查獲八三二件毒駕。市長侯友宜表示，新北平均一天約有廿件毒駕，有如殺人犯開著一輛殺人工具滿街跑，威脅市民安全，他要求動員更多警力加強取締，提升快篩檢驗量能。

兩員警分遭毒駕撞擊殉職

警察局長方仰寧昨天在市政會議報告指出，新興毒品依托咪酯因新潮包裝、口味多樣，便宜易取得，易摻入電子煙施用，造成吸毒駕車者增加，二〇二四年七月、九月，三重警分局警員黃瑋震、土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，分別遭毒駕撞擊殉職，凸顯毒品氾濫與危害。

唾液快篩 即時檢驗有無吸毒

方仰寧表示，去年十一月十九日《道路交通管理處罰條例》修正案發布實施，將毒駕納入罰則，新北市十一月廿日開始運用毒品唾液快篩試劑執法，解決過往無法即時檢驗的困境，至十二月卅一日僅短短四十二天，就查獲毒駕八三二件，佔去年一整年取締總件數一七六九件的四十七％。

事故發生數降3.5% 死傷人數降6%

此外，警方針對毒品唾液快篩陽性的駕駛人，移置保管車輛共五六四輛，防止潛在交通事故，統計強化執法期間，事故發生數比二〇二四年同期降低三．五％、死傷人數降低六％。

方仰寧提到，目前毒駕車輛移置保管場地不足，新北九處公有拖吊場中，七處已滿載，盼市府協助尋找場地，另毒品尿液檢驗及唾液快篩量能短缺，需要動用市府預備金因應。

侯友宜說，目前正值春節、尾牙餐敘高峰期，若酒駕加上毒駕，造成危害更嚴峻。

新北市刑事警察大隊偵三隊隊長張謝佛表示，警察臨檢或巡邏時，不會隨意要求民眾施測毒品唾液快篩，而是觀察有無危險駕車、精神恍惚等異常行為，若快篩陽性，機車駕駛人處一萬五千元以上、九萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處三萬元以上、十二萬元以下罰鍰，均當場移置保管車輛，及吊扣駕照一至二年；若拒測將開罰十八萬元、吊銷駕照並吊扣車牌二年。

