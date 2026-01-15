遭批史詩級錯誤 宜蘭藍綠齊挺北宜高鐵

高鐵延伸宜蘭案被前政務委員張景森批是「史詩級錯誤」，地方藍綠同聲高呼「宜蘭人就是要高鐵！」（記者王峻祺攝）

高鐵延伸宜蘭案，被前行政院政務委員張景森批為「史詩級錯誤」，宜蘭縣藍綠陣營地方人士昨同聲高呼「宜蘭人就是要高鐵」，代理縣長林茂盛、國民黨籍議長張勝德、民進黨籍立委陳俊宇等人齊聚縣府廣場，喊話中央儘速核定計畫，表達不分黨派對北宜高鐵的支持。

壯圍公所發起力挺活動

張景森、前交通部長賀陳旦等人，連日來針對北宜高鐵提出反對論述，在地方上引發反彈聲浪。壯圍鄉公所昨發起力挺高鐵活動，集結近百人發聲，鄉長沈清山痛批「前朝官員」不懂宜蘭長年交通痛楚一再反對，講到激動處脫口說出「王八蛋」，呼籲反對者要有悲憫心，慷慨激昂的發言贏得熱烈掌聲。

林茂盛表示，宜蘭縣政府超前部署高鐵車站特定區都市計畫，預計今年六月送交通部，交通是宜蘭發展命脈，高鐵能有效緩解國道五號塞車問題，促請中央儘速核定，力拚二〇三六年完工通車。

張勝德表態支持中央在宜蘭規劃的交通及各項重大公共建設，但也必須與縣民充分溝通，不論是高鐵、鐵路建設，應評估是否符合宜蘭需求？是否有完整配套？是否兼顧生活品質與區域平衡？

立委陳俊宇說，宜蘭人要高鐵是跨黨派、跨派系共識，現在重啟高鐵、直鐵辯論是浪費時間，將導致重大建設延宕，宜蘭高鐵不只是地方建設，更是台灣一日生活圈鐵道網的關鍵，受惠者是全台民眾。

林國漳：北宜高鐵值得支持

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳發布新聞稿強調，只要對縣民好的政策，都應理性支持、務實規劃，高鐵專責中長程城際運輸，台鐵則強化區域與通勤服務，北宜高鐵值得全力支持。

