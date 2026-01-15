為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    衛福部推「主權雲」 8大方針守護醫療資安

    2026/01/15 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部昨舉辦「主權雲應用發表會」，強化數位建設與系統韌性。（記者邱芷柔攝）

    衛福部昨舉辦「主權雲應用發表會」，強化數位建設與系統韌性。（記者邱芷柔攝）

    「國人的健保資料幾乎每天都有人想駭！」衛福部長石崇良直言，台灣面對的資安威脅從未停歇，醫療體系首當其衝，衛福部推動主權雲、強化數位建設與系統韌性，是攸關全民醫療安全的基本工程。

    衛福部昨天舉辦「主權雲應用發表會」，邀集微軟（Microsoft）、谷歌（Google Cloud）及亞馬遜（AWS）全球三大雲端運算巨擘，及法律與倫理專家，發布資訊處訂定的「主權雲端八大指導方針」，強調導入先進雲端技術的同時必須守住國民數據主權。

    石崇良說，台灣正式邁入超高齡社會，未來醫療改革將朝健康促進、分散式照護、價值支付與數位建設四大方向前進，目標是縮短不健康餘命，這些改革若沒有數位建設打底，都是空談。

    石崇良指出，「主權雲」的關鍵在於「信任、主權、韌性」，資料須全程加密、用途受限，系統設於境內並遵循台灣法規，具備抵禦攻擊的韌性與可稽核機制，才能在駭客攻擊或突發狀況下維持醫療體系穩定。

    衛福部資訊處長李建璋補充，衛福部體系每天處理數百萬筆處方箋、健保紀錄與臨床資料，這些是全體國民的「數位DNA」，此次公布八大方針，明確訂出跨國業者進入政府服務市場的門檻，包括全程加密、用途限制、不可逆刪除、數據在地、人員主權、法治優先、數位韌性、透明稽核，建立以台灣為中心的雲端數位堡壘。

