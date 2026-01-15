今年首颱最快今清晨生成 對台無影響

冷氣團減弱，天氣晴朗穩定，北市大湖公園的落羽松正值金黃、橘紅交錯，色彩繽紛的美麗時刻，吸引許多民眾把握好天氣賞景拍照。 （記者張嘉明攝）

今年首個熱帶性低氣壓最快今日清晨可增強為輕度颱風「洛鞍」。中央氣象署指出，颱風路徑不太可能靠近台灣。今起至週日各地氣溫回升，白天可達廿二度以上，維持多雲到晴的好天氣，但夜間清晨仍有涼意，下週一起受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，氣溫將再度下滑。

中央氣象署預報員鄭傑仁指出，今年第一號颱風「洛鞍」預計最快今日清晨生成，移動方向由西北逐漸轉北、東北前進，但移動速度不快，後續不太有機會靠近台灣。氣象署統計，一月平均會有約〇・三到〇・四個颱風，一月颱不算罕見。

今起至週日回溫至22度

鄭傑仁說，今起至週日各地氣溫回升，白天氣溫都在廿二度以上，中南部可達廿六至廿八度；夜間清晨氣溫方面，今日中部以北、宜蘭約十二至十三度，南部、花東約十五至十七度，白天則呈現多雲到晴的好天氣。

鄭傑仁表示，下週一起天氣有明顯變化，西半部、宜蘭夜間清晨氣溫下滑至十四至十七度，花東約十八度；下週二因強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭轉冷，南部早晚偏冷；下週三起各地早晚偏冷，北部、宜蘭整日寒冷。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，據目前預報資料，準洛鞍颱風對台灣沒有造成相關威脅。

