    北市加發中小學兼任行政獎金 高雄上週已宣布

    2026/01/15 05:30 記者何玉華、董冠怡、鄭淑婷、黃子暘、洪瑞琴、黃良傑／綜合報導
    台北市宣布加發公立中小學兼任行政教師獎金，並追溯自去年九月。示意圖，人物與新聞無關。（資料照）

    台北市長蔣萬安繼「教育革新三箭」後，再宣布公立中小學（含特教學校）兼任行政教師獎金，在教育部核發的每月一千元至兩千元的基礎上，校長每月再加發三千元、處室主任每月再加發兩千元，組長每月再加發一千元，並追溯自去年（二〇二五）年九月。

    新北、桃園：審慎評估

    高雄市教育局昨日強調，市長陳其邁早於一月八日率先宣布將行政獎金加碼五十％至一．五倍，加碼部分教育局同步進行相關行政作業，也承諾追溯自去年九月起。

    新北市、桃市教育局皆表示，會協助教育第一線減輕行政負擔，正在通盤檢視相關獎勵制度與行政誘因，任何措施都會審慎評估辦理。台中市教育局暫無回應。

    台南質疑適法性

    台南市教育局則指出，查「全國軍公教員工待遇支給要點」第七點規定，各機關學校員工待遇、福利、獎金或其他給與事項，應由行政院配合年度預算通案核定實施，非經專案報院核准，不得於年度進行中自訂規定先行支給。地方政府能否各自訂定或加碼，仍有適法性疑義。

    蔣萬安表示，為落實「行政穩、教學優、待遇增、人才留」的理念，將在教育部方案的基礎上，提出有感加碼的兼任行政教師獎金。他強調，這不只是單純的經費支出，而是對人才的投資。

    北市教育局補充說明，經費因未編入今年度的總預算案，將以追加預算方式支應，會盡速函報教育部轉請行政院核定，預計有四三一三名兼任行政教師受惠。

    北市教育局估算，每年將增加約一．三億元支出，今年因追溯自去年九月，費用約一．七億元。

    教團：應修法不要再兼行政職

    台灣教育人員產業總工會理事長楊益風認為，關鍵是要「勞得相稱」，蔣萬安的加碼解決不了行政大逃亡的問題，但多少有安慰效果，讓老師們覺得辛勞被看見。他強調，預防行政大逃亡要從根本改善，修改法令不要再讓老師兼任行政職，朝行政專任化推動，「把老師還給學生」才是重點。

