自由日日Shoot》檢方朝過失致死、廢弛職務等罪偵辦 光復災民：鄉長被帶走是活該

花蓮去年923光復洪災造成慘重災情。 （資料照）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年爆發洪災，造成十九人死亡五人失蹤，檢方認為釀重大傷亡撤離工作是否有疏失，昨發動搜索包括鄉公所及鄉長林清水等人住處，調閱撤離名冊、防災通報等物證朝過失致死、廢弛職位等罪偵辦；罹難者家屬林小姐說，當天沒有收到撤離通知，希望司法能找出真相。

盼司法找出有無強制撤離

「我就是想要知道真相跟為什麼？」罹難者家屬林小姐說，她家只有一樓平房，沒有二樓可以垂直避難，附近大平村的住戶也多是一樓平房，且住的都是老人家，如果事前知道要強制撤離，那天父母就會避難，不會還跑出去農田，很想知道政府有沒有去宣導？有沒有去撤離？有沒有去告知？

請繼續往下閱讀...

林小姐傷心地說，事發後尋找有關於父母當天的畫面，很多住在大平村佛祖街、武昌街一帶的居民都只有一樓平房，根本不知道沒有二樓空間的一定要撤離，那為什麼大馬村長會賣力挨家挨戶通知沒有二樓空間的村民去避難？

「鄉長被帶走是應該、活該！」災民黃小姐說，當天的撤離有很多明顯疏失，沒有盡到通知、沒有能力處理事情，檢調必須調查清楚才可以咎責。鄉長到現在也沒去逐戶慰問，現在就是縣府往下推公所、往上推中央，公所又推給村長，一層一層卸責。

公所、傅推責給中央

光復鄉公所則回應，九月廿一日開始撤離，但公所人力不足，且多數居民認為堰塞湖穩定已久無立即風險，當時未能全部強制撤離。若中央能更早提供一致的評估數據與明確撤離指示，就能提早部署車輛、準備收容所。

鄉長林清水說，九月廿二日堰塞湖發布紅色警戒，當天召開協調會議與村長會議，也緊急發布細胞簡訊，廿三日事發當天都還在撤離，但這次真的影響範圍太大，「百年沒遇過」，且垂直避難也很難確認居民有沒有都待在二樓。

有災民持平表示，傅崐萁後來甩責任給光復鄉公所，在立法院質詢中央沒有善盡責任，還說「不要一直扯縣市政府，撤離執行單位就是鄉鎮市公所，白紙黑字的法律規定」。不過鄉長林清水面對台灣有史以來規模最巨大的堰塞湖災區，這種撤離規模已經不是公所能處理，縣府團隊責任在哪裡？到現在總預算都還沒有編列光復鄉重建經費，這才是最應該被檢討的地方。

花蓮光復災民及罹難者家屬不滿鄉長林清水（左一）災害期間一連串的作為，當面嗆聲。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法