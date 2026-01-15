外籍照服員擬進急性病房 護理工會反彈／住院整合照護目標擴至3萬床、預算增至25億 加速推動有助三贏

台大院長余忠仁支持外籍照服員入院。（記者侯家瑜攝）

衛福部向勞動部提案開放「中階技術人力」，引進外籍照服員投入一般急性病房，引發台灣護理產業工會反彈。衛福部長石崇良表示，住院整合照護推動成效佳，但人力不足是最大瓶頸，今年目標把服務床數從五千床擴大到三萬床，預算也由五億多元增至廿五億元，盼加速推動對醫院管理、家屬照顧與護理負荷都有幫助的三贏政策。

工會：配套、權責不清 恐影響權益

台灣護理產業工會批評，在制度、配套與權責不清下貿然上路，是把風險丟給第一線，語言溝通、管理督導、專業界線與申訴機制等關鍵配套尚未交代清楚，恐影響病人安全與護理人員權益。

石崇良回應，全台約七萬張急性一般病床中，近半都有生活照顧需求，台灣已邁入超高齡社會，長者住院時除醫療處置外，還需要翻身、如廁、進食等照顧，過去不是落在護理人員身上，就是由家屬自費請看護，對家庭與醫療現場都是沉重負擔。

石崇良：引進受訓過中階技術人力

他指出，衛福部自二〇二二年推動「住院整合照護服務計畫」，由醫院共聘照服員、政府補助，讓病人住院期間即可獲得生活照顧，家屬不必陪病，護理人員也能回到專業角色，制度推動三年來滿意度高，但去年僅一一〇家醫院參與、聘用約二七〇〇名照服員，實際服務床數約五千床，覆蓋率仍低，今年規劃擴大至三萬床。

為補足人力缺口，石崇良表示，將評估引進已在台工作六年以上、受過照服訓練的中階技術人力加入計畫，「不是隨便引進，而是有條件的人力」，未來會清楚界定工作項目與管理責任，持續與工會溝通。

台大院長：有助改善護理人力吃緊

台大醫院院長余忠仁也指出，隨著台灣正式進入超高齡社會，照護人力缺口只會持續擴大，歐美與日本近年已陸續導入外籍照護人力，反觀台灣，外籍勞工仍多集中於製造與工程領域，醫療體系引進腳步相對緩慢。

他表示，醫療照護需要與病人及家屬互動，但並非所有工作都必須由護理師承擔，病床整理、環境清潔、協助進食與基本生活照顧，經訓練的照服員即可勝任。

余忠仁坦言，住院整合照護原規劃一名照服員可照顧多床病人，但受限於薪資與工作型態與長照、居服體系落差，即使醫院調高待遇、優化制度，招募仍不易。但踏出第一步，就有機會逐步改善護理人力吃緊的現況，讓護理師回歸專業照護角色，也讓病人與家屬獲得更穩定照顧品質。

