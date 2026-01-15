為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南韓天團防彈少年 11月高雄開唱

    2026/01/15 05:30 記者葛祐豪／高雄報導

    網友敲碗成功，南韓天團BTS防彈少年團前晚宣布，十一月將到高雄開唱三天，消息一出，傳出訂房平台立刻通知飯店趕快關房漲價；對此，觀光局長高閔琳表示已蒐證，將啟動旅宿稽查。

    BTS全球巡迴演出，台灣場舉辦日期在十一月十九日（週四）、廿一日（週六）、廿二日（週日），場地雖尚未公布，但以BTS的高人氣，應是在世運主場館，三場共將吸引十五萬人！粉絲湧入陳其邁臉書留言說：「三代頂團都來了」、「邁邁市長你實現了我的心願太愛你」、「邁邁真的不能續任嗎？」

    傳飯店關房漲價 觀光局啟動稽查

    但網上卻出現一篇飯店公關群組截圖，寫著「身為一個OTA（旅遊訂房平台）奴工，大晚上聽到BTS演唱會消息，能做的就是盡快通知全世界趕快關房漲價」，並有多家飯店公關或業務人員留言讚聲，該文後來刪除，但截圖瘋傳，引起粉絲撻伐揚言抵制。

    另有網友發現，距離演唱會還有十個月，到各大訂房網站想訂世運主場館附近的客房，直接跳出「本站九十六％住宿在您所選日期已無法預訂」。

    觀光局長高閔琳說，已漏夜掌握並蒐證完畢，通知公會、各家飯店及OTA平台，嚴令遵守法規，將啟動旅宿稽查，違法者將嚴懲不貸。

