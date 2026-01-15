國際裁判廖漢雄 專門培育明星級烘焙師傅

廖漢雄是台灣唯一國際技能競賽麵包製作類國際裁判，將退而不休傳承經驗。（記者洪臣宏攝）

記者洪臣宏／專題報導

國內烘焙界享有盛名的「廖導」廖漢雄，將從國立高雄餐旅大學屆退，他是國內唯一的國際技能競賽（WorldSkills Competition，WSC）麵包製作類國際裁判，他出賽總會喊「成就自己、壯大國家」口號，享受看到國旗在國際舞台升起的喜悅。

唯一麵包製作類國際裁判 將從高餐大退休

廖漢雄曾在立榮航空空廚、漢來飯店及鴻禧大溪服務，從業界轉進高餐大已經廿五年餘，二月一日將從學務長職位退休，雖然校園執教生涯告一段落，他仍是WSC國際裁判，未來勞動部從技能人才庫中培育，公開徵選接班人，廖是徵選委員，也將貢獻經驗。業界稱他「廖導」，除了是「導師」角色外，也是「導演」，因為他培育了很多明星級烘焙師傅。

國際技能競賽有技能奧運會之稱，每兩年舉辦一次，二〇〇七年首度開放麵包製作類競賽，那時候廖漢雄當指導老師，帶領學生到日本比賽，武子靖即拿下銀牌，武於二〇二三年獲「世界最佳麵包師」，曾接受時任總統蔡英文公開表揚。廖則於二〇〇九年考上台灣第一位、也是唯一的麵包製作類國際裁判。

帶謝協益拿下首面金牌 享受國旗升起喜悅

二〇一九年，高餐大組團參加在俄羅斯喀山舉辦的國際技能競賽，謝協益拿下台灣首面、也是目前唯一的金牌，同團也有銅牌、優勝斬獲，廖漢雄說，只要看到國旗升起就會非常喜悅。

廖漢雄十分推崇的高餐烘焙系校友謝協益，大二奪下國際技能競賽的金牌，他拿著國光獎金創立「麵包謝」烘焙坊，逐步築夢。他說，未來還是想參賽，因為產業很競爭，不可以讓自己停滯不前，因為他要做到「台灣最好」，不能給台灣漏氣！

