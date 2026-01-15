為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    財稅局潮州分局 將變身「潮青特區」

    2026/01/15 05:30 記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導
    財稅局潮州分局的建物，未來將打造成為包括青少年圖書館的「潮青特區」。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣政府如地政事務所、財稅局分局、衛生所及戶政事務所等所屬機關，現已於東港及潮州等合署辦公，原建物及土地後續利用引來外界關注，屏東縣長周春米日前就宣布，財稅局潮州分局的建物及比鄰的分局停車場空地，未來將打造成為包括青少年圖書館的「潮青特區」。

    縣府勞青處指出，潮州鎮圖書館從一九八八年興建至今，空間或館藏書籍皆已無法滿足青年族群需求，屏縣府於潮州日式園區設置的青年就創業輔導中心據點急需更完整空間，希望打造以圖書館及青創基地、實驗空間的潮青特區，未來圖書館預定藏書四．五萬冊。

    而今年屏東燈節有新亮點，歷經多年整修即將完工的百年歷史鼎昌號李宅，將在燈節期間本月廿三日至三月一日每晚五點半至十點，開放戶外庭院供民眾參觀，縣府已在李宅庭院布置了燈飾，點點星光與百年古宅相輝映，十分迷人。

    鼎昌號李宅佔地約千坪，位於屏東市自由路上，是座擁有華美庭院與建築的精緻老建築，主棟為三層樓，帶有歐式風格，副棟為日式建築，老屋建構充滿巧思，在試營運前，李家配合屏東燈節開放戶外庭院，民眾逛萬年溪燈區時，即可順道一遊。

