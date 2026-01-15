為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拓展觀光 屏縣府赴泰國簽旅遊MOU

    2026/01/15 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東縣府交通旅遊處率隊挺進泰國曼谷拓展觀光，推廣會特別打造「燒冷冰」特色美食區。（屏縣府提供）

    台灣國內旅遊近期面臨寒冬，國人出國熱潮衝擊在地觀光，屏東縣政府不坐困愁城，主動出擊瞄準東南亞市場。縣府交通旅遊處率隊挺進泰國曼谷，除了拜會當地主力旅行社，更成功與泰國出境協會（TTAA）簽署旅遊合作備忘錄（MOU），並以「一口山 一口海」為主題驚艷曼谷，展現南台灣國際級的觀光軟實力。

    「一口山一口海」主題 驚艷曼谷

    屏縣府交旅處指出，在國內旅遊成長放緩的當下，吸引國際客「入境屏東」是推動產業轉型的關鍵。此次推廣會特別打造「燒冷冰」特色美食區及沉浸式互動裝置，讓泰國業者直接體驗屏東魅力。會中簽署的MOU更象徵雙方將深化組團互訪，吸引泰國遊客體驗南台灣特有的原民文化、東港迎王祭典及恆春半島的海龜生態保育。

    「要把屏東的日常，變成泰國遊客的嚮往！」交旅處強調，除了商務拜會，縣府團隊也將進駐「泰國國際旅展（TITF）」。現場發放多語版旅遊摺頁與限量文創小物，從低碳水上活動到客庄風情，全面鎖定泰國觀光客。

    泰國業者表示，十分樂見與台灣地區深化交流，尤其屏東擁有具在地文化溫度的節慶活動與生態旅遊景點，對泰國旅客而言具高度吸引力。同時，縣府也正式邀請泰國旅遊同業、網紅於後續來台進行踩線考察，實地走訪屏東最具代表性的山海遊程、特色聚落與美食產地，親身感受屏東的魅力。

