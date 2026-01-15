屏縣跟進 高國中小營養午餐免費

屏東縣昨天宣布，115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用。（資料照）

115學年度起上路 每學年8.2億經費 5.1萬名學生受惠

經過審慎評估與研議，屏東縣長周春米昨天宣布，一一五學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用，縣府預計每學年投入約八．二億元經費，全縣約有五．一萬名學生受惠。周春米坦言決策艱難，但堅決守護孩子健康與平等權。

增編4億元 全面補助所屬學校

周春米強調，上任以來就非常重視孩子的營養，推動班班吃石斑、鱸魚入菜、尊重學童表意權舉辦校園廚神比賽、續辦班班喝鮮奶等，也補助國中小弱勢學生包含寒暑假午餐經費、偏鄉小校廚房維運等，今年即編列三．五億餘元精進營養午餐，但為讓屏東孩子在公平的起跑點，縣府審慎評估後，增加編列四億餘元，全面補助屏東所屬高國中小營養午餐。

周春米也坦言，這是極其艱難的決定，尤其在新版財政收支劃分法修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰，行政院長卓榮泰日前提及可能必須舉債的六個縣市時，第一個點名的就是屏東縣，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。

周春米表示，經過反覆權衡及精算評估後，決定優先守護孩子健康與平等權，比照其他縣市全面補助營養午餐，但同步要求縣府團隊研議穩健的配套措施，全盤檢視現行營養午餐招標作業，以使用在地食材、支持在地農業為優先。

周春米︰不會因營養午餐舉債

周春米並強調，縣府在前年已將短、長債都清償，這一兩年也有歲計賸餘，不會因為營養午餐政策而有舉債問題，同時也會確保不會排擠到其他教育經費，包括校園老舊校舍、操場、廁所改建、體育設施等。

對於縣府決策，縣議員梁育慈表示，肯定周縣長把預算優先分配在下一代權益的魄力與決心，支持大刀闊斧把資源配置在孩童政策上。

縣議員陳揚也說，有關營養午餐免費，在周縣長上任第一年，議會就已有多位議員提出相關建議，現在縣府願意正式推動，對家長跟孩子來說當然是好事。

