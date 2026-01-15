為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    3.3億改造台東門面 車站周邊雜草叢生

    2026/01/15 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東縣政府耗資三億三千萬元改造台東車站周邊景觀，縣議員批評現況雜草叢生。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府多年前耗資三億三千萬元改造台東車站周邊景觀，縣議員黃治維批評現況雜草叢生、燈光昏暗，不僅讓砸下重金的建設淪為虛設，更嚴重損害台東的城市形象。

    縣府︰植栽帶將進行改善

    黃治維表示，車站門面代表城市的面貌，但他多次實地走訪發現，站前道路中央的植栽帶維護狀況慘不忍睹。原本應是整齊美觀的景觀設計，現在卻被強韌的雜草淹沒，原生植栽在夾縫中求生，一眼望去盡是荒涼景象。這與縣府對外宣傳的「進步」、「智慧化」及「慢經濟」願景，產生了諷刺的巨大落差。

    除了植栽崩壞，夜間的車站門面同樣令人憂心。黃治維指出，車站兩旁的燈光設備長期損壞，入夜後缺乏足夠照明，使得原本應燈火通明的門面顯得黯淡無光。附近居民反映，昏暗的環境不僅讓景觀大打折扣，更讓獨自出站的行人感到不安。

    縣政府表示，該計畫涵蓋範圍極其廣闊，景觀維護確實是一大挑戰。目前最令維護單位頭痛的是灌木叢，由於灌木生長特性難以整理，加上台東氣候因素，雜草生長速度往往超越植栽。

    未來將針對站前植栽帶進行「改善與優化」，目前正考慮調整植物種類，改種植更符合在地環境、易於維護且具美感的品種。

