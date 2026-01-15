為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬太鞍溪堰塞湖洪災 19死5失蹤 檢搜花蓮光復鄉公所 偵訊鄉長

    2026/01/15 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    馬太鞍溪堰塞湖洪災釀成重大傷亡，檢方昨發動搜索光復鄉公所等處，鄉長林清水晚間移送檢方複訊。（記者王錦義攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年九月廿三日爆發洪災，造成十九人死亡五人失蹤，檢方認為釀成重大傷亡撤離工作有疏失，昨發動搜索光復鄉公所，包括鄉長林清水、秘書張源寶等四人住處，調閱撤離名冊、防災通報等物證朝過失致死、廢弛職位等罪偵辦，晚間移送檢方複訊。

    災民質疑未收到撤離通知、廣播

    檢方帶回鄉長林清水等 查辦究責

    檢調人員昨天一早持法院搜索票前往八個處所搜索，將鄉長林清水跟秘書張源寶及承辦人員陸續帶離鄉公所，問訊釐清，包括林保署跟縣府相關防災通報、撤離人數及撤離情況是否落實？

    涉偽造文書部分，鄉公所統計撤離資料及人數給縣府，縣府再提供中央。檢方表示，將釐清各權責單位有無依照相關規定發布及落實，撤離資料有無不實登載等。

    去年九月廿一日發布樺加沙颱風警報後，當日晚間六點，中央擴大警戒範圍，撤離戶數從二百多戶增加到一千八百多戶、八千多人。

    由於撤離人數爆增，決定三種撤離方式，分別是前往收容所、到親友處依親，及現地建築「垂直避難」，並註明鋼筋混擬土二樓以上堅固建築，才可考慮垂直避難；行動不便的長者、臥病等人員也要求強制撤離。

    隔天花蓮縣府回報撤離六千八百四十三人，含垂直避難五千三百四十八人。

    不過馬太鞍溪堰塞湖洪災造成十九人死亡的地點，多數屬於沒有二樓以上的堅固建物，罹難者住在一樓平房，沒有二樓以上避難空間，其中又以光復鄉太平村佛祖街一帶罹難者人數最多，多數為年長者，罹難點多半在一樓，初步研判為撤離不及。由於事發後有災民質疑未收到撤離通知及廣播，檢調正調查全案是否有人為疏失。花縣府回應，尊重司法機關調查。

