老人票漲10元 溪頭園區遭塗鴉抗議

南投溪頭園區門票調漲，老人票30元變40元，卻有不理性的遊客，在樹頭、涼亭等設施寫上「漲價無理、欺負老人」等反對文字。（溪頭園區提供）

南投溪頭自然教育園區，因應營運成本上揚，今年起全票從二二〇元變二五〇元，六十五歲以上老人特惠票從卅元變四〇元，惟漲價十元卻引來疑似銀髮遊客不滿，園區樹頭、涼亭，頻遭人以麥克筆寫上「漲價無理、欺負老人」塗鴉，園方清不勝清已向警方報案，盼遏止歪風。

被人寫「漲價無理、欺負老人」

溪頭園區近年因基本工資調漲，風災造成園內步道、建物損壞，就連入園平安保險費也上揚，加上持續優化步道、廁所等，考量營運成本，今年門票起漲，全票漲卅元變二五〇元，優待票一八〇元變二百元，半票一一〇元變一三〇元，特惠票卅元變四十元。

請繼續往下閱讀...

樹頭、涼亭、小便斗牆壁都遭殃

但最近園區設施卻頻遭人以麥克筆塗鴉文字，內容為「漲價無理、欺負老人」，以及「只漲價、不建設、不合理」等反對園區漲價言論。

涉及毀損罪 園區已向警方報案

溪頭園區表示，塗鴉大約在一週前出現，原以為行為人寫完、發洩過就會停手，不料派員清除後，仍持續在廁所外、小便斗牆壁，以及涼亭柱子，疏伐的樹木、樹頭上出現，由於清除不易，且破壞行為已涉及毀損罪，為此十二日已向警方報案。

園區說，根據塗鴉地點與高度，研判是男性遊客所為，呼籲民眾理性，漲價十元是營運成本考量，若喜愛溪頭環境，更應愛惜園區公物，切勿為了發洩以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法