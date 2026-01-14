台中路燈全面LED化 年省電費1.3億

台中26.8萬盞路燈全面LED化，亮度提升3倍。（台中市府提供）

路燈影響夜間通行安全，台中市配合節能減碳，去年將十一．三萬餘盞傳統鈉光燈汰換成LED燈具，全市廿六．八萬盞路燈全面LED化；建設局指出，除道路亮度提升約三倍外，每年更可節省約八千萬度電，年省一．三億電費，減少約四萬公噸碳排放，相當於二〇六三座文心森林公園固碳量，兼具節能與財政效益。

每年省8000萬度電 約2063座文心公園固碳量

台中市長盧秀燕指出，傳統路燈耗電量高，因電費是公帑支出，過去政府少有關注，台中推動低碳智慧治理，全市路燈LED化後，減少約四萬公噸碳排放，相當於二〇六三座文心森林公園固碳量，建設局向環境部「溫室氣體登錄平台」申請自願減量碳權，將取得一四二萬棵樹一年的吸碳效益，也是全國唯一透過路燈換裝申請碳權額度的縣市。

道路亮度提升3倍 改善夜間交通安全

建設局長陳大田指出，台中市推出路燈升級十年計畫，編卅億預算推動，去年起啟動，全市廿六．八萬盞路燈，還有十一萬三千四百盞是傳統鈉光燈，目前已全數汰換成LED燈具，今年預計再將舊式LED燈具全面換裝為新式LED節能燈具，全市路燈LED化後，道路亮度提升約三倍，大幅改善夜間行車與行人安全，並降低能源消耗，每年還可節省約八千萬度電，市府每年約可省下一．三億電費。

陳大田指出，這項計畫引進民間資金與技術建置智慧路燈管理系統，並結合物聯網科技進行即時監控，路燈維修時效已由過去三天，大幅縮短到廿四小時內完修，平均修復時間僅約八．七小時，有效節省人力管理成本，十年計劃下，除年省一．三億電費外，相關路燈維管費用可望比現行經費節省十億。

