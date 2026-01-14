中市未代墊TPASS經費 議員︰勿甩鍋中央

中部二．八萬通勤族盼TPASS再延續。（台中市府提供）

交通局︰盼中央發函同意「先行墊付」 遭痛斥應請盧秀燕自家立委快審預算

中央政府總預算持續卡關，TPASS月票陷斷炊危機，北北基桃已決定自行支應到六月，中區二．八萬TPASS通勤族憂若斷炊每月交通費將翻倍，關切中部是否跟進；台中市交通局長葉昭甫昨稱，盼中央發函同意「先行墊付」，讓地方有所依據延續政策；多名市議員痛斥，TPASS恐斷炊是藍白立委卡中央預算所致，「冤有頭、債有主」，台中市長盧秀燕應請自家立委快審預算，別再甩鍋中央。

北北基桃代墊到6月

中央政府總預算卡關，各區一月份的TPASS月票均先由各自預算支應因應，眼看一月將過半，下個月的通勤月票相關補助不明，讓通勤族陷焦慮，北北基桃已達成共識先以各自預算撐到六月；中部TPASS月票平均每月約二．八萬人購買，以台中境內TPASS月票為例，結合公車加捷運TPASS月票只要二九九元，若沒有月票，光搭捷運來回一趟要花五十元，搭十五天就要七百五十元，通勤費至少翻倍，中區是否跟進先自墊推到六月引關注。

2.8萬通勤族焦慮

台中市交通局長葉昭甫指出，台中TPASS月票中央約年補助一．三億，台中自付約一．四到一．五億，台中市今年度總預算已通過，相關預支應無虞，但須有中央發函請地方先行墊付以利提墊付案及後續中央撥預算歸墊，「北部可能因通勤族龐大壓力大先提而已」，另要跟中部其他縣市確認預算是否無虞。

通勤費至少翻倍

市議會民進黨團總召周永鴻質疑，盧秀燕之前誇口台中TPASS「全國最便宜」，自詡為政績，如今面臨藍白杯葛中央總預算，讓TPASS陷斷炊危機，卻只顧要求中央發公文同意代墊，倒果為因只想把責任推給中央，「冤有頭，債有主」，呼籲盧秀燕應該要求自家立委快審預算，別想甩鍋給中央。

議員：別找錯對象

市議員江肇國也斥盧市府搞錯對象，中央今年有編列TPASS月票相關經費續行政策，是藍白遲不肯審預算卡關，與其喊話要中央來文同意代墊，不如請盧秀燕先打電話給自家立委趕快通過預算。

