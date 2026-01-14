南寮漁貨中心延宕啟用 攤商叫苦

工程延宕逾兩年的新竹南寮漁港新漁貨直銷中心將在農曆年前開幕，攤商嘆四個月生計受影響，希望市府不要再唬弄了。（記者洪美秀攝）

工程延宕超過兩年的新竹市南寮漁港漁貨直銷中心新建工程，預定二月初農曆年前開幕，漁貨直銷中心攤商抱怨去年十月中關閉舊直銷中心後，他們就沒工作，原訂去年底啟用，又因驗收及裝潢工程延了兩個月，直銷中心一百家攤商有五百個家庭，共一千五百人四個月生計受影響，損失的經濟產能難估計，市府稱農曆年前開幕，但只剩一週就過年，市府只給這麼點時間拚經濟，攤商叫苦連天。

原本去年底要開幕 拖到農曆春節前

市府產發處表示，南寮漁貨直銷中心預計農曆年前開幕，屆時將辦開幕活動及推出加倍券促銷兌換方案，會透過優惠與活動迎接啟用，相關活動內容與辦理方式月底會公布。

請繼續往下閱讀...

只剩一週就過年 市府也無補償措施

南寮漁港新漁貨直銷中心由市府投入超過四億興建，規劃八十六個魚貨販售攤位及十四個餐飲空間，先前受疫情及缺工缺料影響，延宕超過兩年，而舊直銷中心去年十月關閉拆除，原訂去年底新直銷中心開幕，但因內部裝潢工程，又延到農曆春節前。

漁貨直銷中心攤商抱怨開幕時間一延再延，原本說去年底要開幕，如今又拖到農曆春節前，一百間漁產攤商及餐飲業者的生計也受到影響，有的攤商等不及已在外面擺攤賣魚，有的離開不再進駐，更感嘆四個月的生計大受影響，市府也無補償措施，大家都叫苦連天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法