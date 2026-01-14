桃市綠色殯葬 最高獎勵金2萬

桃園市政府發布施行「桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準」，及「桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準」，市籍中低收入戶可免費使用桃市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，減輕弱勢家庭負擔，同步啟動「環保葬鼓勵金發放計畫」，最高可申請二萬元鼓勵金，申請桃市樹葬區者，不論戶籍地都免費。

市府民政局長劉思遠表示，殯葬政策的調整不只是法規修正，更是對市民「人生最後一段路」的溫柔陪伴，隨著人口高齡化、死亡率逐年增加、土葬比率逐年減少等，市轄公立納骨塔使用率至去年底已達六十八．五七％，市府期盼透過收費減免與環保葬鼓勵金制度，讓經濟弱勢家庭減輕負擔，也引導更多市民思考以自然、環保的方式送別親人，讓生命圓滿落幕，並兼顧世代永續。

劉思遠說，此次修正重點之一，在於刪除「非本市籍亡者」使用多元葬法專區的收費規定，以後不論亡者戶籍地在何處，只要申請桃市樹葬區，皆免收費用。

此外，為鼓勵市民採行綠色殯葬，主動將原存放於本市公立納骨塔的骨骸櫃位遷出，改採環保葬者，可申請鼓勵金二萬元；自骨灰櫃位遷出改採環保葬者，則可申請鼓勵金一萬元，即起至十月卅一日在殯葬管理所或各區公所臨櫃申請。

