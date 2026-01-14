大溪梅鶴山莊 啟動第4期修復工程

大溪梅鶴山莊前三期修復工程完成後樣貌。（桃園市府提供）

桃園市歷史建築大溪林宅「梅鶴山莊」，因年代久遠，屋面、牆體及結構出現老化情形，二〇一五年起分四期辦理修復工程，前三期陸續完成，市府文化局昨辦第四期工程開工祈福典禮，修復範圍以右三護龍為主，將把外觀恢復原有形貌，內部兼顧所有權人使用需求，拆除不當增建，預計明年五月完工後，再現歷史風華，開放團體及個人預約參觀，可串聯大溪老街、木藝生態博物館、李騰芳古宅及兩蔣陵寢園區等景點，帶動地方觀光發展。

梅鶴山莊族親會理事長林垂津等林家後代到場見證開工祈福典禮，市長張善政致詞表示，梅鶴山莊建於一八六九年，為林氏家族所有，至今仍有林家後人居住，具有高度歷史延續性，梅鶴山莊見證大溪地區乃至全桃園的開發歷程，是規模宏大且保存完整的歷史建築聚落，市府秉持全力保存、妥善修復的態度進行修復工程，中央、地方共挹注修復經費逾一億四千萬元。

請繼續往下閱讀...

梅鶴山莊創建者林圻海，號登雲，原籍中國福建省漳州龍溪，其父親林邦興於清治嘉慶九年（一八〇四）渡海來台，於桃園八塊厝庄（今八德區）開店成家生子，而後林登雲遷居至大嵙崁下街（今大溪區和平路）並擔任林本源家族租館管事，漸漸廣置產業，成為地方望族，同治八年（一八六九年）於大溪頭寮庄興建宅第「吉慶堂」，並以古人林和靖「梅妻鶴子」典故命名為梅鶴山莊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法