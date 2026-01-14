鍾東錦批「中央虧欠苗栗」 賴清德︰中央近10年挹注苗栗2187億

苗栗縣大千健康醫療體系竹南醫院昨舉辦動土典禮，賴清德總統（左四）出席參與，期勉成為守護苗栗健康的堡壘。（記者彭健禮攝）

國民黨苗栗縣長鍾東錦日前公開批評「中央虧欠苗栗」，指苗栗無論在稅收貢獻或水電供應上，均高於許多縣市，但分配到的統籌稅款卻相對偏少。賴清德總統昨與鍾同台出席苗栗大千健康醫療體系竹南醫院動土典禮時，當面回應，中央近十年挹注苗栗逾二千一百億元，並打趣要鍾學學前縣長徐耀昌跟他「咬耳朵！」

賴清德致詞時特別提醒鍾「要注意聽」，他逐一說明中央近年對苗栗的多項挹注，包括後龍、通霄衛生所興建，泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療建置，及國家衛生研究院生物製劑擴廠等計畫，中央共投入五十八億元。

賴也回顧，蔡英文總統第一任期時，他擔任行政院長，當時苗栗縣財政困難，甚至發不出公務員薪水，蔡總統指示不分黨派全力協助苗栗，許多建設免除地方配合款，由中央全額負擔。自二〇一六年至今十年間，中央補助苗栗總經費達二千一百八十七億元；今年預計至少補助二百八十八億元，較去年增加廿五億元。

要鍾學徐耀昌「咬耳朵」

賴強調，從蔡英文到他執政，中央對苗栗始終支持，並提到徐耀昌每次都會在他耳邊反映需求，笑稱鍾東錦也可以「學著咬耳朵」。並表示，中央未來將持續推動苗栗的交通、水利與醫療建設，結合桃竹苗大矽谷與中台灣產業布局，讓苗栗發展得更好。

鍾︰稅收繳多回少致財困

對此，鍾東錦回應，他早已「公開咬耳朵」，公開向總統表達訴求，可能是總統身邊雜音過多未被注意。他感謝中央支持醫療建設，但也指出，設立科學園區實驗中學是當前最迫切需求。鍾並補充，近十年苗栗創稅三千六百八十一億元，卻僅分回八百二十八億元，形成「繳多回少」，是財政困境的關鍵原因。

