檜意森活村團隊欠款 林鐵處收回經營權

嘉義檜意森活村有約30座日式檜木建築。（記者蔡宗勳攝）

積欠租金等近9百萬 不影響店家營運 將辦標租 盼引入新團隊

嘉義人氣景點「檜意森活村」，由林鐵及文資處委外由檜意森活村公司營運，檜村公司因財務出現問題，積欠林鐵處近九百萬元，也與進駐店家有款項糾紛，經檜村公司與林鐵處協議後，決定元月十五日終止契約，十六日由林鐵處收回自行管理；林鐵處昨逐一與店家說明討論換約繼續營業事宜，確保檜意森活村正常運作。

台灣最完整、範圍最廣日式建築群

嘉市有「木都」美名，檜意森活村前身，即木材產業的日籍員工宿舍，宿舍經修復活化後成為熱門景點，擁有約卅棟日式建築，也是現今台灣保存最完整、範圍最廣的日式建築群，周邊有製材所、林鐵車庫園區及森林之歌等景點，可以讓遊客沉浸式體驗過去的阿里山林業文化。

檜意森活村於二〇一三年依促參法，採OT（經營—移轉）方式委託檜村公司營運，檜村公司因營運績效符合契約優先定約規定，於二〇二四年三月一日再續約五年，合約持續到二〇二九年二月廿八日。

林鐵處表示，因檜村公司負責人的其他旅遊事業經營出現困難，致財務周轉不靈，無法如期繳納租金與權利金，要求檜村公司在元月十五日前繳交所積欠租金、權利金及逾期罰金共計八九三萬餘元，不然將依規定終止契約。檜村公司負責人十二日主動與林鐵處協議，決定元月十五日終止契約。

林鐵處指出，收回檜意森活村經營權後，仍將維持正常營運，確保園區服務不中斷。另已於去年六月啟動檜意森活村新促參案前置作業，完成招商作業前，將先依國有財產法規定辦理公開標租，期能引入新業者接手營運檜意森活村。

去年遊客逾263萬人次 史上次高

檜意森活村在二〇一六年創下遊客二六五萬七三六五人次最高紀錄，疫情期間二〇二一與二〇二二年，也都還有一百廿多萬人次，去年為史上次高的二六三萬四〇二四人次。

