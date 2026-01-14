民進黨南市長初選 林俊憲、陳亭妃掃街拚出線

爭取民進黨台南市長初選提名的立委陳亭妃前往金華市場向鄉親拜票。（陳亭妃服務處提供）

民進黨台南市長初選電話民調今晚六點至十點卅分登場。立委林俊憲和陳亭妃昨日馬不停蹄地進行拜票，林俊憲找來高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆站台，提出跨境合作治理；陳亭妃持續與鄉親互動，呼籲「守電話、寫歷史」。

賴瑞隆挺林是最優秀市長人選

昨日在民進黨高雄市長初選出線的賴瑞隆，下午趕到台南與同樣爭取黨內台南市長初選的林俊憲進行車隊掃街拜票。賴瑞隆強調，林俊憲是他心目中最理想、優秀的台南市長人選，所以忙完自己初選，就趕到台南來幫林俊憲站台、呼籲台南市民在晚間的民調電話，全力守護、支持林俊憲。

賴瑞隆表示，林俊憲是他的好兄弟，過去在立法院併肩作戰、守護台灣的各項權益，林對台南的發展願景、建設很用心規劃。過去他在高雄市府服務時，就看到台南有一位好市長賴清德，好市長對台南很重要，讓台南快速進步及發展。

賴瑞隆說，台南、高雄要一起努力，在產業、交通各方面合作推動發展，下一棒台南市長很重要，希望台南下一棒市長是林俊憲，兩人的合作默契一定能讓南、高兩城市進步飛快，所以一定要來幫俊憲通過市長初選。

陳今再邀王世堅助陣市區拜票

陳亭妃昨日偕同市議員周麗津前往南區金華市場向鄉親拜票，今日將再度力邀「扶龍王」立委王世堅助陣進行市區掃街。陳亭妃指出，這段時間推動「女力市長．鐵馬精神」行動，踏遍大台南卅七區、騎乘逾五一〇公里，傾聽民意、回應期待。

陳亭妃強調，要把這一路累積的正能量，全部帶進台南市政府，用「鐵馬精神」深入地方、用「女力市長」改變台南、用「行動政府」解決人民需求，讓台南更好。自己的座右銘「永遠和自己在比賽」，「領先」代表更大的責任，未來要和市民一起找回台南的光榮感。

民進黨高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆（左），昨日下午到台南挺同黨立委林俊憲並率車隊拜票。（記者王俊忠攝）

