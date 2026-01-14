《完成標示設置》新營圓環不義遺址 31日走讀歷史

圓環旁一銀前方人行道鋪面標示設置，是南市的第2面不義遺址標示。（南市文化局提供）

企劃「風裡的時間」系列活動 採藝術參與方式 深化認識人權歷史場址

新營仕紳黃媽典在二二八事件後遭當局以參與暴動等理由逮捕，在未經正當審判下於新營圓環公開槍決，二〇二二年公告新營圓環為不義遺址，南市文化局去年底完成標示設置，本月卅一日起舉辦走讀歷史等活動，以藝術教育方式深化大眾對不義遺址及轉型正義議題的認識。

黃媽典未經正當審判即遭槍決

南市文化局表示，新營圓環是新營區重要交通要道，也是台南重要的人權歷史場址。一九四七年二二八事件爆發後，時為台南縣參議員、台南縣商會理事長、經營嘉義客運的黃媽典於三月廿二日遭逮捕，黃曾參與東石區二二八事件處理委員會，遭指稱糾眾叛亂、搶劫武器、發表叛逆言論，當局羅織「劫掠警察所武器、參與暴動」等理由，四月廿二日在未經正當審判下，於新營圓環公開槍決。

新營圓環經促進轉型正義委員會於二〇二二年公告為不義遺址，南市文化局於圓環旁第一銀行前方人行道鋪面上完成標示設置，是南市的第二面不義遺址標示。

帶領民眾走入故事 疊合今昔脈絡

文化局與在地藝術工作者李意婕合作，今年度企劃「風裡的時間」系列活動，以生活的感官經驗為核心，邀請民眾以藝術參與方式，一起走入故事歷史脈絡，了解新營圓環周遭空間與記憶。一月卅一日首場「新營圓環故事走讀」，結合對歷史資料與田野訪談研究，帶領民眾走訪新營圓環周邊的日常街景，將往昔社會生活脈絡透過親身步行與現今疊合，以情境式敘事觸發更多公眾記憶與敘述。

藝術家藉光影媒介 述說歷史記憶

三月七日將推出「光影剪影創作工作坊」，由在地藝術家陳連翃老師帶領民眾以簡易的投影、剪影與構圖技法，以光影與身體為媒介，從生活物件、照片、地方故事等題材出發，述說歷史記憶。三月廿八日在修復完成的百年日式老宅「新東舊時光」舉辦「新營圓環短片映演及座談會」，邀請曾拍攝人權影片的導演張永明及短片作者王稔誼，從影像工作者視角分享透過影像紀錄來觀察地方的經驗與想法。

新營圓環不義遺址完成標示設置，31日起舉辦走讀歷史等活動。（南市文化局提供）

