    《三樓變四樓》藍委陳菁徽高雄服務處 被控違建

    2026/01/14 05:30 記者洪定宏、葛祐豪／高雄報導
    國民黨立委陳菁徽高雄服務處被控違建，高市府工務局違章建築處理大隊認定「非優先拆除對象」。（記者洪定宏攝）

    國民黨立委陳菁徽位於高雄市左營區的服務處被控違建，三樓透天厝變四樓，高市府工務局違章建築處理大隊認定該建物「符合二〇一二年四月一日以前，已興建完成既存違建規定，非優先拆除對象」。

    陳致歉 工務局：非優先拆除對象

    對於違建及盆栽路霸等指控，陳菁徽原本透過台北辦公室簡單聲稱「將配合行政作業釐清」，後續陳菁徽回應說「表示歉意」，強調一月十二日晚間已將影響行人的大型盆栽移走，也會全力配合政府相關作業。

    高市府工務局違章建築處理大隊指出，立委陳菁徽委員服務處位於左營區新庄仔路四二五號建物，原登記為三層樓、現況為四層樓，屋頂涉及違建乙案，經查Google街景圖可證，屋頂違建於二〇一一年即已現況存在。依據「高雄市政府工務局處理違章建築執行要點」規定，符合二〇一二年四月一日以前已興建之既存違建規定，非優先拆除對象，將完成行政程序後予以錄案。

    記者昨天上午到場查看，該透天厝原本是陳菁徽的母親黃昭順擔任立委時的服務處，現在由陳菁徽接棒，原本擺放在人行道的大型盆栽已移除；服務處表示，騎樓也將依規定清出一．五公尺寬的通行空間。

