    首頁 > 生活

    高市去年出生1.2萬人 僅死亡數一半

    2026/01/14 05:30 記者陳文嬋／高雄報導

    高雄市人口數二七一．八萬多人，去年死亡人數二．五萬多人、出生一．二萬多人，死亡人數首次達到出生人數的兩倍。

    高雄市自二〇一七年起人口自然增加（出生減去死亡）反轉成負成長，創下連九年「生不如死」，九年來新生兒從二．一萬多人降至去年的一．二萬多人，又比前年減少三千多人。

    同期間，六十五歲以上長輩從三十七．三萬人攀高至去年底已超過五十六．五萬人；高雄市死亡人數也因長輩人數成長變多，九年來每年死亡人數從二．一萬多人增加至二．五萬多人，其中長輩人數占七成六。

    九年來人口自然增加以苓雅區負成長六千多人最多，其次前鎮區減少近六千人、三民區減少五千人，均為早期都市發展的核心精華地帶，隨著近年商業機能與生活重心逐漸外移，年輕人口也移出，出生人數跟著下滑，整體人口成長動能不足。

    仁武區九年來人口自然增加正成長二千多人最多，其次為楠梓區增加近二千人、那瑪夏山區一百多人，仁武和楠梓坐擁產業園區，加上台積電設廠帶動產業群聚效應，吸引年輕科技人才陸續就業、置產、成家等，也拉抬了嬰兒出生率，產生顯著人口紅利效果。

