為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏市「歡樂馬」小提燈 1.5萬份送學童

    2026/01/14 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東市公所今年推出「歡樂馬」小提燈，將分送學童、幼兒。（屏東市公所提供）

    屏東市公所今年推出「歡樂馬」小提燈，將分送學童、幼兒。（屏東市公所提供）

    迎接寒假與元宵佳節到來，屏東市公所今年推出全新設計的「歡樂馬」小提燈，昨天在鶴聲國小首度亮相，由市長周佳琪送到小朋友們手中，公所除了提供一．五萬個小提燈分送全市國小、幼兒園小朋友，也另準備兩千個，預計本月底開放市民索取。

    亮燈不須電池 拉彩球馬腿會跑

    「歡樂馬」小提燈以圓潤可愛的馬兒造型為主角，搭配粉嫩柔和的色系與繽紛童趣元素，象徵新年的喜悅與祝福，設計融入互動巧思，只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳彷彿快樂奔跑，讓提燈不只是節慶裝飾，更成為能陪伴遊玩的寒假小夥伴。

    在造型細節上，「歡樂馬」也巧妙結合屏東在地意象，將城市風景化為孩子手中的節慶記憶，讓文化認識在遊戲中自然發生；市公所將環保理念融入設計，提燈採用節能LED燈，並附上無電池光源供電線，不需使用電池即可點亮，讓孩子在歡度節慶的同時，也學習珍惜資源、友善環境。

    屏東市公所表示，今年「歡樂馬」小提燈將發送給屏東市所有國小學童及幼兒園小朋友，預計發放約一萬五千個，希望在寒假開始之際，為孩子們點亮一盞溫暖的節慶燈光，也為新的一年注入滿滿的歡樂與祝福。

    公所也特別準備限量兩千個小提燈，預計在一月底開放給市民索取，數量有限，索完為止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播