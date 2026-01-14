屏市「歡樂馬」小提燈 1.5萬份送學童

屏東市公所今年推出「歡樂馬」小提燈，將分送學童、幼兒。（屏東市公所提供）

迎接寒假與元宵佳節到來，屏東市公所今年推出全新設計的「歡樂馬」小提燈，昨天在鶴聲國小首度亮相，由市長周佳琪送到小朋友們手中，公所除了提供一．五萬個小提燈分送全市國小、幼兒園小朋友，也另準備兩千個，預計本月底開放市民索取。

亮燈不須電池 拉彩球馬腿會跑

「歡樂馬」小提燈以圓潤可愛的馬兒造型為主角，搭配粉嫩柔和的色系與繽紛童趣元素，象徵新年的喜悅與祝福，設計融入互動巧思，只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳彷彿快樂奔跑，讓提燈不只是節慶裝飾，更成為能陪伴遊玩的寒假小夥伴。

在造型細節上，「歡樂馬」也巧妙結合屏東在地意象，將城市風景化為孩子手中的節慶記憶，讓文化認識在遊戲中自然發生；市公所將環保理念融入設計，提燈採用節能LED燈，並附上無電池光源供電線，不需使用電池即可點亮，讓孩子在歡度節慶的同時，也學習珍惜資源、友善環境。

屏東市公所表示，今年「歡樂馬」小提燈將發送給屏東市所有國小學童及幼兒園小朋友，預計發放約一萬五千個，希望在寒假開始之際，為孩子們點亮一盞溫暖的節慶燈光，也為新的一年注入滿滿的歡樂與祝福。

公所也特別準備限量兩千個小提燈，預計在一月底開放給市民索取，數量有限，索完為止。

