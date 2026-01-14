基隆前年重大建設 執行率不到4成

民進黨批謝國樑施政成績「死當」 謝︰積極推動各項建設

民進黨基隆市黨部昨天引用基隆審計室的報告，批市長謝國樑二〇二四年施政執行率，五千萬以上重大公共工程整體預算執行率只有卅六．九五％，未達十％的有九項占廿八％，不到五％的有四項，還有三項全年完全未執行，施政成績「死當」，批謝少畫大餅應加強執行率。對此，市長謝國樑表示，市府正積極推動各項重要施政。

未達10％有9項 3項完全未執行

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏昨天引用審計室二〇二四年審核報告，基隆市政府列管五千萬元以上重大公共工程卅二項，預算卅八億餘元，但實際執行金額只有十四億餘元，整體執行率只有卅六．九五％，連四成都不到，可以說是死當。此外，執行率未達八〇％的有廿五項占七十八％；未達一〇％的有九項，不到五％的有四項，還有三項全年未執行。

此外，有多項與市民生活高度相關的計畫進度極低，包括「引進水陸兩棲運具計畫」、「旭川河水質改善現地處理工程執行率」、「田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程」執行率都是〇％。

余睿柏指出，謝國樑在去年八月公開表示，將針對重大建設執行率偏低進行檢討，但至今已超過一百天，仍沒有看到任何具體、完整的檢討成果報告，市民不要擦脂抹粉的市長。

對此，謝國樑表示，選舉到了難免都有很多批評建設，市府近來全力打造五堵的就業基地、引進AI資料中心，也將打造全台灣最大的遊艇港，再搭配飯店以及購物中心；同時希望在今年底把航港局辦理的威海營區五星級飯店兼商場招標出去。

國民黨︰生命典藏館前朝已延宕

國民黨基隆市黨部發言人林祐德則表示，包括生命典藏館等建設，是前朝執政期間就已延宕，謝國樑上任後，盤點問題、補強制度、推動重整，民進黨刻意切割過去，將歷史問題全數歸咎現任市府，標準明顯不一。

對此，余睿柏則說，生命典藏館在謝上任後就列為重大列管工程，卻一路流標、反覆卡關，年度執行率一％多，市長一直「很重視」卻一直「做不到」，不要再推給前朝。

