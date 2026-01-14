為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    輝達「綠容率」、光電板恐卡關 蔣︰會合法解決

    2026/01/14 05:30 記者何玉華、董冠怡、孫唯容／台北報導

    輝達台灣總部由知名建築師姚仁喜承接建築設計，兩基地的都市計畫變更已完成公展，預計廿六日召開都市計畫委員會審議，台北市副市長李四川說明，輝達已提出初步規劃圖，外觀與美國總部類似，約五層樓高，有關屋頂設光電板及「綠容率」不符建築法規要求部分，條文另有規定，特殊條件經市府核定，得不受限制。台北市長蔣萬安表示，一切都會依照程序，合法解決目前的疑慮。

    因應都委會即將召開，建築師團隊上週五與市府官員會面，提出初步規劃圖研商，並說明總部因用途、構造及基地條件特殊等因素，難以符合現行建築法規要求屋頂設置光電板及綠化設施（綠容率）的要求，申請依「台北市綠建築自治條例」第十二條及「台北市新建建築物綠化實施規則」第十一條，專案核定排除相關條文適用。建管處表示，待輝達補充資料佐證後，會兼顧法規精神與產業發展研議解決方案。

    市議員曾獻瑩表示，台灣總部外型與美國總部相近，為樓層低、樓地板寬的矮胖型飛碟造型建築，輝達希望內部空間越寬越好，因此建蔽率會盡可能拉高，法定空地相對減少，將使綠覆率難以達到法定要求；且屋頂採科技感折疊式設計，恐難加裝光電板。

    李四川表示，輝達最高約五層樓，容積率應該蓋不完，沒有綠容率的問題，但符合綠覆率要求。蔣萬安強調，會合法解決疑慮，預計農曆年前可完成簽約。

