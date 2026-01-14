北市衛局︰建置吸煙區地圖 人潮熱點先設

台北市長蔣萬安近日宣布，今年起仿效日本東京推動「無菸城市」，採原則禁止、例外開放方式，盡可能設置吸菸區或吸菸室，但經檢視發現，相關配套措施不足且不明，以後又不能在路邊吸菸，令人無所適從。衛生局回應，將建置吸煙區地圖，至於能否邊走路邊吸菸，將建議由中央訂定相關規範。

能否邊走邊吸菸 建議中央訂定

衛生局表示，去年首創完成無菸年貨大街，並於兩年內成功推動無菸社宅，公告更多戶外禁菸場所，例如人行道、公車候車亭、運動中心、騎樓、庇廊等。並表示，戶外公告禁菸場所，目前皆已公開於衛生局官網，提供民眾查詢，將在年底前加速啟動戶外定點吸菸及行走不吸菸計畫，明確劃設合規的戶外吸菸區，並建置吸煙區地圖，於北市合適、人潮熱點區優先增設戶外吸菸區。不過完全沒有提到實際時程、明確設置地點以及如何落實等具體訊息。

議員︰設封閉式導入負壓系統

市議員陳宥丞表示，蔣市府不能只喊口號，硬體規格也必須到位，不能僅用紅線畫框就叫吸菸區，那是「變相的毒氣室與擴散源」，要求比照日本標準，設立封閉式或高屏障設施，導入負壓和過濾系統，確保菸味不會外溢，外部成本內部化，另需考量站點密度和大數據布點，吸菸區不宜距離過遠，目標應設定於讓使用者在合理步行時間內即可抵達，降低違規誘因，同時做好人力配套，分流疏導且嚴格執法，才能將菸害控制在最小範圍。

