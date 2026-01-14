北市推無菸城市 全市僅215戶外定點吸菸區

北市懷愛館在景仰樓二樓規劃吸菸區，地板有黃線劃分界線。（擷取自台北市殯葬處網站）

民眾質疑吸菸區設置不足 議員批3年一事無成 一朝政策買票

台北市長蔣萬安日前宣布要仿效日本東京推動「無菸城市」。記者查詢衛生局官網顯示，目前全市僅一二〇處場所，設置二一五個戶外定點吸菸區，然觀察清單發現，全市十二個行政區中，僅四處區公所有設，轄管台北市立聯合醫院也非每一院區都有吸菸亭，在吸菸區設置不足，又禁止路邊吸菸，引發民眾質疑，不滿是「偽善政策！」市議員何孟樺也批評蔣「三年一事無成、一朝政策買票。」

何孟樺︰禁菸、吸菸區標示不明

根據衛生局網站「常見問答」第十四頁「台北市戶外定點吸菸區設置地點？」公布的「台北市政府衛生局輔導設置戶外定點吸菸區一覽表」，截至去年一月一日，已輔導一二〇處有意願設置戶外定點吸菸區的場所，包括國父紀念館、台北大巨蛋園區等地，設置二一五個戶外定點吸菸區，只有八十個開放給一般民眾使用，其餘皆為私人企業僅限員工抽菸。

12個行政區 只有4處公所有設

此外，十二個行政區中，僅有士林、文山、大安、萬華區公所有設置，北市聯醫共八個院區，但僅中興、陽明、仁愛、忠孝、和平及松德院區有吸菸區，其他兩個院區跟散佈在各區的門診部都沒有；市警局也僅大同和士林分局。配合的公園同樣少之又少，全市數百甚至上千座公園，僅花博公園、士林官邸公園與陽明山國家公園佈建；三座焚化廠，也只有北投垃圾焚化廠有，缺少文山與內湖。

民眾︰幾乎沒有看過吸菸區

有民眾受訪聽聞「無菸城市」政策即提出質疑說，蔣宣稱要學習先進國家，卻未提具體執行方式，恐讓大家無所適從，反讓吸菸者成全民公敵，若取締不力、違規一堆，這項政策將「比偽善還偽善！」。另有民眾認為，目前吸菸區設置數量少，「在台北生活幾乎沒有看過吸菸區」，怎麼可能在年底前達成「無菸」？倘若真的實行，要走到吸菸區將是麻煩事，除非市府真的能足夠設置，又同步強力取締，否則必定引發民怨。

何孟樺提到，二〇二三年就曾在警政衛生部門質詢時，提出台北市菸害防治工作三大缺失，包括宣導、稽查人力不足；禁菸區、吸菸區標示不明確；欠缺府層級的細緻基本統計調查。兩年過去，市府至今仍僅一份「輔導設置戶外定點吸菸區一覽表」，連市府的台北通、城市儀表板，都很難找到資訊，無菸城市「儼然又是一個任期結束前的政策支票」。

台北市花博公園腹地廣大，吸菸者如有需求，一時間要找到吸菸區不容易。（資料照）

