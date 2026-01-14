永和防火巷違停多 里長盼解決

永和區頂溪里長蔡美娟指社區防火巷常遭民眾堆置雜物和違停機車，影響公共安全。（蔡美娟提供）

新北市今年首場行動治理里長座談會昨在永和區舉行，頂溪里長蔡美娟反映說，社區公寓大廈防火巷淨空攸關公共安全，但民眾堆放雜物、機車隨意停放卻無法可管，也不能劃紅線。工務局長馮兆麟表示，防火巷違規使用可依公寓大廈管理條例取締，管委會可設置ㄇ型桿或告示牌加強管理。

蔡美娟表示，永和區地狹人稠，許多民眾機車無處可停，把車停放在公寓大廈間的防火巷內，或是堆放雜物，造成環境污染，更影響民眾的逃生通道，希望市府研議法令禁止。

工務局指出，依公寓大廈管理條例規定，住戶不得在私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇，並訂有違規罰則，建議住戶設置活動式ㄇ型桿或告示牌加強管理。

另外，永貞里長薛凌亞提案，永和區有許多老舊社區公寓期待都更，但是往往因為建商不專業造成進度延宕，希望都市更新處回覆地主審核結果時，以白話向民眾說明，減少誤解，並將優良建商刊登在都更處官網，促進良性競爭。城鄉局副局長邱信智允諾將研議辦理。

