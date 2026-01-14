新北大型重機停機車格 3月起上路

新北市大型重機停放路邊機車格，試辦成效佳，三月起將分三階段實施。（交通局提供）

騎乘大型重機車者越來越多，衍生停車不便困擾，新北市去年八月試辦開放板橋區及新店區的路邊機車格供大型重機停放，預計今年三月起再開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山；五月擴及中和、永和、土城及淡水；七月再增加鶯歌、三峽、汐止等行政區，收費方式比照大重機專用格每四小時卅元計費。

交通局指出，市府二〇二四年九月起在全市推動十五處、共四十八格大型重機專用停車格，每四小時卅元計費；二〇二五年八月試辦板橋、新店區路邊機車格供大型重機停放；經分析兩區試辦情形，每日約可減少四．五輛大型重機停放在汽車格，並增加約七．二輛次停在收費機車格。

交通局表示，民調顯示，有五十二．五％民眾支持開放大型重機停放機車格，三十六．八％反對，今年擴大選擇周轉率高、易管理的收費機車格及既有開放路段持續推動，並配合中央研擬修法方向，滾動檢討實施成效。

新北市議員陳世軒說，數據顯示這項試辦方案有效緩解汽車停車需求，且未衝擊既有機車停車，要求全市開放試辦政策上路後，依實際情況檢討，建議試辦三個月後評估停車移轉數據，並規劃增設機車格，彈性運用停車空間，落實停車平權。

