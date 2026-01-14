為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北塭仔圳建千戶社宅 廉政平台監督

    2026/01/14 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    塭仔圳市地重劃區將興建近千戶社宅。圖為完工模擬圖。（城鄉局提供）

    新北市政府推動近四百公頃的塭仔圳市地重劃案，目前施工中，區內留設一塊基地興建青年社會住宅，預計提供至少九二〇戶住宅單元，統包工程首次招標因投標家數不足而流標，市府檢討後成立廉政平台，建立公開監督與溝通管道，強化風險控管機制，力拚農曆春節前第二次上網公告招標。

    拚春節前第二次公告招標

    城鄉發展局局長黃國峰指出，塭仔圳青年社會住宅採「只租不售」方式興辦，結合社宅、停車空間及社會福利服務，計畫預算約七十九．四億餘元，屬於新北市近年規模較大的社宅工程之一，為確保推動過程順利，成立專責廉政平台，提前導入風險辨識、資訊公開及跨域監督機制，強化工程採購及履約各階段的風險控管。

    城鄉局企劃建築科科長陳以霖表示，社宅基地位於新莊區中正路一帶，面積約一．一九公頃，規劃興建地上十八層、地下四層建築，提供至少九二〇戶住宅單元及約五六〇席停車位，並導入綠建築、通用設計、智慧社區等理念，結合身心障礙者日間照顧及其他公益設施，打造安全、健康、友善的多元居住環境。

    陳以霖說，塭仔圳社宅統包工程第一次招標時，因不足三家投標而流標，將檢討招標文件，預計農曆年前第二次上網公告，未來透過廉政平台運作，公開工程規劃內容、會議紀錄及執行情形，強化全民監督，並與居民溝通，提升對公共工程的信賴。

